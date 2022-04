Arthur faz revelação sobre rivalidade com Jade Picon no BBB22

Durante a Prova de Resistência Fiat, Arthur Aguiar conversa com os brothers sobre sua trajetória no jogo e revela quando teve o sentimento que poderia chegar longe no BBB 22.

"Arthur, está cheio de problema", brinca Eliezer. "Tá bom, irmão. Cheguei até aqui já e está ótimo", comenta Arthur Aguiar. "Está cheio de problema. Nós estamos cheios de problema. Alguém de vocês imaginou que chegaria nessa altura do campeonato?", indaga Eliezer. "Não", destaca Douglas Silva.

Arthur Aguiar conta que voltar do sétimo Paredão da temporada no embate direto com sua antagonista o fez pensar em ir longe no BBB 22. "Eu só comecei a imaginar que poderia ser possível depois do meu Paredão com a Jade. Eu comecei a pensar que, talvez, poderia chegar mais longe", relata.

"Depois do Paredão Falso você também imaginou?", indaga Eliezer. "Falei quando eu comecei", destaca Arthur Aguiar. "Nunca imaginei", afirma Paulo André. "Mas, quando eu entrei, achei que ia sair no primeiro Paredão", detalha Arthur Aguiar. "Aquela imunidade na primeira semana foi fundamental", lembra Eliezer. "Se não fosse por ela, eu não estaria aqui agora", finaliza Arthur Aguiar.