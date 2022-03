Arthur é o novo líder do BBB22 e Lucas fica com R$ 10 mil

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou a consequência da prova desta quinta-feira (17), com a dinâmica dos eliminados. "Eles votaram e escolheram Gustavo. Portanto, Gustavo já está no Paredão".

Prova do Líder #BBB22 : Arthur Aguiar é o novo Líder Lucas fica com o prêmio de R$10 mil #RedeBBB pic.twitter.com/AvE2LECvwe

Depois de vencer a prova do líder no BBB 22, Arthur e Lucas decidiram que o ator ficará com a liderança e o 'barão da piscadinha' ficará com R$ 10 mil, porém sem imunidade.

