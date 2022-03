Arthur detona Laís após jogo da discórdia: 'vive em uma realidade paralela'

No Quarto Grunge, Arthur Aguiar comenta com brothers sobre atitude de Laís no Jogo da Discórdia.

É por isso que a Laís me faz gostar ainda mais do Arthur no jogo pq ela faz esse tipo de coisa kkkk pic.twitter.com/WQPm8FvzZf — Phaloma Araújo (@AraujoPhaloma) March 15, 2022

O ator relembra da conversa que teve na semana passada com a sister e fala: "Mano, a gente trocou a maior ideia, ela me pediu desculpa, disse: 'Quando sair quero conhecer sua filha, conhecer sua esposa, eu acho você um cara muito legal'..."

"É isso que não entendo", interrompe Douglas Silva.

"... Aí ela voltou no Jogo da Discórdia e falou a mesma coisa, mano? Ela esquece que está sendo gravado? Qual é o problema dela, mano? Que loucura! E ela voltou na mesma tecla: 'É porque você se acha'... Quem falou 'Vamos comigo no Quarto Paredão, então?' Foi ela, não fui eu. Eu falei para ela um fato. Eu bati três vezes no Paredão e voltei. Isso não sé sobre o que eu acho é sobre um fato", declara o ator.

Arthur Aguiar continua: "Eles vivem numa realidade paralela, mano. E assim... o que acho mais bizarro, é que estou há oito semanas e eles estão fazendo a mesma coisa toda semana: eles inventam situações sobre mim ou distorcem situações. Aí eu vou para vou Paredão e não saio... E eles continuam achando que estão certos?"