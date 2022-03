Arthur consola Natália após barraco no BBB22: 'é só um dia ruim'

Após quebradeira no BBB22, Natália foi consolada por Arthur na festa desta madrugada de quinta-feira (17). Ela foi até ele afirmou que entende o brother.

Arthur foi consolar a Natália e disse que é só um dia ruim, que vai passar e que antes de dormir vai orar pra o que ela tá sentindo passar. pic.twitter.com/iXNZEGX9X7 — Arthur Aguiar (@Aguiarthur) March 17, 2022

"Eu te entendo. As pessoas aqui veem as coisas e você tem que tomar cuidado. Não te odeio porque não sou plausível com o que você faz. Pelo contrário. Eu admiro, entende? ", disse a sister. "Eu te entendo e me identifico. Porque aqui dentro as pessoas sempre pegam as nossas palavras, a minha e principalmente do Arthur e as divergem. E eu estou cansada disso."

Em seguida, Arthur consolou a sister. "Fica calma relaxa, é só um dia ruim, você só precisa aguentar mais um dia, você já passou por muita coisa pior lá fora, amanhã você vai amanhecer melhor, aguenta firme, fé em Deus, amanhã é um novo dia, eu vou orar por você, antes de dormir, fica bem tá?".