Arthur Aguiar chora e desabafa após ataques no jogo da Discórdia: 'cansado'

No raio-x, o ator disse que está cansado de ser acusado de coisas que não fez. “Realmente, eu tô bem cansado emocionalmente, toda semana ficar levando essa pancada, essa porrada... As pessoas insistem em ficar criando situações que não existiram, distorcendo situações, coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Enfim, o que me deixa mais tranquilo é saber que eu tenho vocês e que eu posso contar com vocês. Então, se isso fizer sentido pra vocês, pra minha equipe, pros meus fãs, gostaria que vocês pegassem os vídeos, falas, conversas... Pra poder rebater essas acusações mentirosas, enfim, que realmente eu tô bem cansado disso. Essa semana eu vou com tudo pra cima da liderança, tentar pegar essa liderança, que acredito que se eu não pegar eu vou pro paredão de novo”, desabafou.

