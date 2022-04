Após eliminação de Lina, brothers disputam prova do líder no BBB22

Ele continua: "O objetivo da prova de hoje é completar a sua palavra com as vogais que estavam faltando. Na sua vez, você sobe a escada, e lança duas bolinhas, uma de cada vez, para a gente mostrar direitinha. Toda vez que a bolinha cair em uma vogal que falta para a sua palavra, você vai la, pega a letra e encaixa no seu painel. Faremos rodadas inteiras, de potência até alegria, se ao fim de uma rodada, tivermos um empate, faremos mais uma letra para cada jogador que tiver empatado, já com a palavra completa.

O apresentador pede para que os participantes se reunissem no gramado e explica a prova: "Nessa prova, você é o que você quiser, então cada um vai escolher um 'I Am' que vai querer representar", aponta Tadeu, e cada um se posiciona onde quer.

Após a Eliminação de Linn da Quebrada na noite deste domingo, 10/4, os confinados da casa mais vigiada do Brasil recebem orientações sobre como será a Prova do Líder Amstel.

