Após desistir no 'BBB 22', Tiago Abravanel recebe apoio de mãe e marido

Apesar de ter declarado que se sentia sozinho no Big Brother Brasil 22 e ter desistido do reality show na tarde deste domingo, 27, Tiago Abravanel já está recebendo mensagens de carinho de sua família. Nas redes sociais, Fernando Poli e Cintia, marido e mãe do ator, falaram sobre o ocorrido.

No Instagram, a filha de Silvio Santos elogiou a postura do ex-brother na competição. Através de um vídeo, ela enviou um recado para Tiago, assegurando que, fora da casa, ele seria muito bem recebido.

"Precisa de coragem para apertar esse botão. Tenho muito orgulho de você. Vem aqui para fora que você é muito amado. A vida continua. Estaremos te aguardando de braços abertos porque você é um cara de caráter e do bem", afirmou.

Cintia Abravanel, Mãe do Tiago, publicou esse vídeo com uma mensagem ao filho.

"Precisa de coragem para apertar esse botão. Tenho muito orgulho de você. Vem aqui para fora que você é muito amado. A vida continua." #FuxiqueiBBB22 #BBB22 pic.twitter.com/hspAPItgAR — FUXIQUEI (@fuxiqueei) February 27, 2022

Fernando também publicou uma declaração para o ex-brother em seu perfil das redes sociais. O produtor compartilhou uma foto com o amado que, segundo ele, seria compartilhada somente na final do programa.

"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre o nosso maior campeão! Seu coração é muito grande pra tudo isso! Amor, eu te amo. Vem pra casa, vem pra casa do amor", escreveu.