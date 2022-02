Após críticas de internautas, Tadeu dá parabéns atrasado a Laís

"Laís, parabéns! Você que é nossa campeã da prova de resistência e foi até o fim das duas provas. Eu inclusive ontem falei com a Jade e não falei com você", disse o apresentador.

Tadeu Schmidt se retratou ao vivo com Laís, do BBB22, após fãs da sister levantarem críticas ao apresentador por não ter parabenizado a médica pela Prova de Resistência.

