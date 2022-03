Ao tentar combinar voto, Eliezer se defende: 'não estou fugindo do paredão'

Em noite de formação de paredão, Eliezer se defende ao tentar combinar votos com sisters. Lina perguntouse deve votar no brother porque ele já será emparedado.

"Vou ser honesto. Se eu for pela casa e tiver um contragolpe, eu puxo o PA no ato. Estou pensando na possibilidade real dele sair para a gente ter possibilidade no futuro. A gente vai entrar no Top 10 e vai ser prova atrás de prova. Se eles estiverem em grupo, o Top 5 vai ser só deles", respondeu Eli.

Jessi discordou e opinou sobre o paredão. "Não, Eli, calma. O PA é opção de voto para mim, sim. Não tenho problema disso e tenho justificativa. Única questão era essa. Te salvando e no lugar me colocando. É só isso, entende? Na minha cabeça faz sentido ele me puxar, até porque já foi declarado que sou opção de voto para ele".

"Não acho que ele te puxa pela configuração que está na casa. Eles estão em mim têm um mês", rebateu Eli. Em seguida, Lina explicou. "Eu trouxe isso porque escapar do paredão a qualquer custo pode ser perigoso para você".

Eli se defendeu na sequência. "Eu não estou fugindo do Paredão a qualquer custo, só não estou indo pelo milagre de Deus. Semana passada eu tinha certeza que eu ia".