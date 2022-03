Ana Clara tem crise de riso após Larissa dizer que Natália está grávida

A apresentadora não aguentou a invenção da história falsa e caiu na risada, junto com a equipe do programa. “Da onde tu tirou essa história? Você me contou uma fanfic. Amiga, para de ser louca”, disse Ana, esclarecendo: “Não gente, não é verdade”.

