Abravanel, Scooby e Arthur discutem antes da festa deste sábado no BBB 22

Abravanel vendo toda a zoação com o ator, saiu em defesa: "Por que você tá alterado? A partir do momento que alguém se sente ofendido ou magoado com uma brincadeira, ela tem o direito de não querer brincar. A partir do momento que a pessoa não consegue dizer isso, ela vai continuar sendo zoada. O que aconteceu aqui foi que ele estava sendo zoado o tempo inteiro e ele não estava conseguindo falar, foi aí que eu entrei", palestrou Tiago Abravanel para Pedro.

O clima esquentou na casa do BBB na noite desta sexta-feira (4), antes do início da festa das cores. Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Tiago Abravanel acabaram tendo uma discussão feia na sala.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.