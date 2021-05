Vídeo: Gilberto revela que desistiu de prova de resistência por Fiuk

Gilberto causou revolta nos internautas após viralizar um vídeo da festa do BBB 21 na madrugada deste domingo (2), em que o doutorando em Economia conversa com Fiuk sobre a prova de resistência vencida pelo cantor, que garantiu sua vaga na final e levou Gil, Juliette e Camilla ao paredão.

No bate-papo, Gil pega na mão de Fiuk e diz que está feliz em vê-lo na final. Ele afirma que não ficaria feliz com outro resultado, já que gostaria de permanecer com o brother ao seu lado até o último dia do programa. Em seguida, Gil dá a entender que aguentaria mais tempo na prova de resistência se fosse outra pessoa no lugar de Fiuk, mas como a competição era com o colega, ele abriu mão de seguir na prova.

Gil entregou a prova pro Fiuk e deixa claro q não sairia por qualquer outra pessoa, além de dizer q quer ele vencendo mesmo se for junto pra final. Lembrem disso antes de criticar o posicionamento do oficial da Juliette #ForaGil #BBB21 pic.twitter.com/ybeaVo642s — Myuna (@myunablue) May 2, 2021

Bêbado, ele disse: “Eu quero que tu ganhe [inaudível]. Eu senti um negócio tão estranho no meu coração, muito estranho… a prova de resistência eu tava tão feliz porque eu sabia que tu ia ganhar. Eu podia ficar mais 300 horas, eu sabia que você ia ganhar. Eu falei: ‘o Fiuk vai ganhar, eu vou pro paredão, mas eu saio tudo bem’. “

Fiuk pede: “Gil, para…”. E Gil diz: “Eu só não ia conseguir conviver com a tua eliminação. Eu não ia conseguir ficar na final feliz sem tu, eu não ia. De verdade, não to mentido pra te agradar”.

“Se fosse outras pessoas [Juliette ou Camilla] eu ficava lá vomitando até eu morrer, 500 vezes”, disse, dando a entender que só desistiu da resistência para Fiuk ganhar..

A situação deixou fãs chateados e muitos criticaram a postura de Gil.

Mais cedo, Gilberto confessou a Camilla que estava apaixonado por Fiuk.