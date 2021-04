Tiago Leifert anuncia supersemana na reta final do BBB21; entenda

"Na terça-feira, amanhã, a gente vai ter uma eliminação, já que estamos com o paredão em andamento, vai ter uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão", continuou.

O apresentador, Tiago Leifert, anunciou nesta segunda-feira (19) que dinâmica na formação do paredão desta semana no BBB21 vai agitar a reta final do programa. Ele revelou sobre a 'supersemana' além de contar detalhes de como será formado a berlinda da semana.

