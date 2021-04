Thaís é eliminada com 82,29% do BBB21

Thaís Braz foi a décima eliminada no BBB 21, na noite desta terça-feira (13). Ela recebeu 82,29% dos votos do público ao enfrentar Fiuk, que teve apenas 1,83% de votos e Arthur, com 15,88%.

Thaís foi para o Paredão após ser indicada pelo Líder Caio. Arthur foi um dos mais votados pela casa e Fiuk foi para berlinda após perder a ‘Final do Mal’ da última Prova do Líder. Os dois últimos chegaram a disputar a Prova Bate e Volta no último domingo, (11), com Pocah, mas a cantora levou a melhor e escapou do Paredão.

A notícia pegou os brothers de surpresa na casa. Viih Tube, melhor amiga da sister na casa, caiu em lágrimas no mesmo instante. Pocah também ficou bastante emocionada.