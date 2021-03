Prova do líder completa 4 horas de duração no BBB21

A prova é realizada em duplas. Um jogador deverá permanecer sentado com o cinto afivelado na pista de teste. Enquanto isso, seu parceiro ficará responsável por operar a alavanca. Apenas quando o cronômetro for acionado, os dois jogadores deverão trocar de lugar. E, novamente, acionar a alavanca antes que o tempo termine.

O apresentador Tiago Leifert anunciou durante o programa como vai ser a dinâmica da semana. A dupla vencedora sai imune e disputa entre si a liderança e um carro Fiat. Outra informação importante: a primeira dupla eliminada está indicada ao Paredão e disputará a Prova Bate e Volta com o participante mais votado no confessionário.

A prova do líder do BBB21 completou quatro horas de duração, na madrugada desta sexta-feira (19), com exceção de Arthur que foi vetado pelo então, líder Fiuk, todos os brothers seguem na disputa pela oitava liderança do programa.

