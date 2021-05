Juliette e Gil se desentendem e Fiuk se mete relembrando história do bolo

Em um certo momento, Fiuk entrou no meio, afirmando que ninguém excluiu Juliette, e chegou a ressuscitar a história do bolo.

Aí Gil seu problema é que você nunca foi amigo da Juliette e agora está com ciúme do Fiuk, por isso está excluindo ela sim. #BBB21 #juliettecampea pic.twitter.com/l4eHhD3nCx

“Sabe o que eu fico triste? eu sempre acreditei muito nos meus amigos, mas, hoje, não senti a mesma confiança. Até, às vezes, que eu tava no paredão com você disse que não sairíamos e não escutei isso de você”, continuou Ju, segundo o Uol. "A trajetória de nós três é linda. Eu não consigo olhar pra você e pra Camilla e dizer quem vai ficar. É sincero... Tem que libertar esse monstro, Ju", respondeu Gil. "Que monstro, homem?", disse Juliette, irritada. "Que você tá achando", completou GIl.

A “treta” de agora. Fiuk do nada volta com a história da calda do bolo. O Gil tentando explicar porque está se separando da Juliette pic.twitter.com/Au4Qq3VqYn

Depois de muita euforia com o que mais pareceu um festival à distância, e shows de Justin Bieber, Alceu Valença e muito mais, os brothers viveram altos e baixos na última festa do BBB 21.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.