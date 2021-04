Juliette e Fiuk brincam de beijo no chuveiro: ‘Eu beijei na boca!’

Juliette e Fiuk seguem com as brincadeiras na reta final do BBB 21.e após o brother se oferecer para tomar banho com a sister, que recusou, ele resolveu “testar” um beijo na colega.

Os dois se beijaram com a vidraça do banheiro no meio, e Juliette comemorou: “Beijei, beijei!”.

“Besta!” ,disse Fiuk.

"Gil, eu beijei na boca", gritou Juliette. Fiuk riu: “Ele vai acreditar”. "É verdade, Fiuk, está gravado", completou a sister.