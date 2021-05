Gil é eliminado com 50,87% do BBB21

Gil foi eliminado, neste domingo (02), com 50,87% dos votos do público e fica em 4º lugar na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão do BBB21. Ele enfrentou a influencer Camilla de Lucas e Juliette no último paredão do reality, que receberam 47,65% e 1,48% dos votos, respectivamente.

O brother chorou muito e agradeceu ao se despedir de Camilla de Lucas, Juliette e Fiuk.

Com o resultado, Camilla, Fiuk, e Juliette são os finalistas da temporada e disputam a preferência do público para ser o mais novo milionário do Brasil. A final é na terça-feira (07).