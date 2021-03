Fiuk revela opção de voto se Arthur for imunizado por Projota no Anjo

Quando se tornou Líder da semana, Fiuk já sabia quem indicaria ao paredão: Arthur. O brother revelou que não tem mistério na sua indicação, já que o crossfiteiro também o faz de alvo sempre que pode. Mas no sábado, Projota venceu a prova do Anjo. E todos esperam que o rapper deva conceder a imunidade ao ‘melhor amigo’ no jogo.

Na festa da madrugada deste domingo, o ator primeiro disse que sua primeira opção poderia ser Pocah, pelo simples fato da funkeira ter votado nele. "Mas em questão de jogo, eu tenho medo sim do Projota. Porque ele e o Arthur são a mesma coisa...".

fiuk disse que se o Arthur for imunizado, vai no Projota



Depois, em conversa com João, ele reforçou que pode indicar Projota. “E porque que eu falo no Projota: A minha primeira opção é o Arthur e ele vai imunizar o Arthur. E quem que fica do lado dele fazendo esse timinho? São os dois. Eles ficam chamando, cê vê que eles tentam aproximar um grupinho pra contagem de votos ee eu não sinto que é um jogo tão limpo, e talvez eles estariam agindo diferente se outras pessoas do grupo dele tivessem ficado.”. João concordou e seguiu falando sobre as atitudes do rapper no jogo.

Vale lembrar que quem é indicado pelo Líder vai direto ao paredão sem direito a prova bate-volta.