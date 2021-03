Fiuk alfineta Tiago Leifert na prova do Anjo: ‘não precisa ser grosso’

Leifert fez o barulho de alerta e em seguida Tiago negou que possa, mas explicou que entende que a prova foi avisada em cima da hora e que a equipe vai tentar se organizar para avisar com antecedência. "Fazendo um mea culpa, a gente sabe que os avisos do anjo estão vindo muito em cima da hora. Vamos mudar isso para vocês não começarem a fazer comida e de repente queimar.".

Fiuk tirou uma dúvida com Tiago Leifert antes do início da Prova do Anjo. O brother quis saber se poderia tomar café já que não vai participar da dinâmica porque já é Líder. Mas na pergunta, deu uma bela alfinetada no apresentador.

