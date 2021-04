Com medo de Arthur, Fiuk pede companhia para ir à cozinha e brothers riem

"Eu tenho medo do Arthur passar ali. Sei lá", disse Fiuk ao ser questionado pelos brothers. João, Juliette, Pocah, Thaís e Viih Tube caíram na gargalhada e a paraibana se prontificou a ir com o cantor à cozinha.

Mais tarde, o cantor se mostrou com medo do crossfiteiro e pediu companhia de João. Na área externa, Fiuk pediu: “João, eu queria te pedir uma coisa, que você é muito calminho. Eu queria muito pegar ovo na geladeira, você vai comigo?”.

E o Fiuk chamando o João pra ir na cozinha com ele com medo do Arthur Racista / Gente o Caio / Juliette / Rodolfo / Camilla / João / Arthur peidou / Fiuk / Viih / o Gil / Cuzao / pic.twitter.com/lK72XBiX71

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.