Caio fica 'pistola' ao ver Gil falar dele com Juliette: 'falo mais nada'

Na área externa da casa do "BBB 21", durante a madrugada de hoje, Gilberto teve uma breve discussão com Caio por o brother ter se irritado ao ouvir seu nome em conversa de Gil com Juliette sobre a formação do 12º paredão do reality show da Rede Globo. Fiuk, que estava no papo, perguntou a Gilberto qual havia sido o tema da conversa com Juliette e viu Caio soltar os cachorros por ter ouvido menção ao seu nome.

Gil tava falando com ela as coisas que a gente conversa aqui. Falo mais nada pra ele. "Claro que não. Não falei, nada. Pelo amor de Deus", respondeu Gilberto. "Eu escutei, moço", retrucou Caio. Fiuk se mostrou confuso com a confusão e Gilberto contou que Caio estava o acusando de espalhar conversas pela casa. Caio, porém, deu uma nova 'pistolada' com o Gil: Não falei. Aí, você tá colocando palavras na minha boca. Falei do assunto com a Juliette.

"Eu não falei. Tô lhe dizendo isso", garantiu Gil. "Então o que era o meu nome lá? Que era o negócio de paredão? O que era as indicações? O que era de quê? Foi o único assunto que a gente conversou isso aqui... Eu escutei meu nome. Uma das coisas que eu escutei. Uma das coisas que eu escutei foi da indicação. Esses trem eu escutei. Por isso que eu falei isso. Isso ninguém me contou, eu ouvi e não achei não. Eu escutei", rebateu Caio. Gilberto, então, abriu aos brothers que o papo com a sister tinha sido sobre a opção de voto de Viih Tube. Não. Ela estava falando outra coisa da indicação da Viih. Não falei que a gente conversou, debateu. Falei que a gente não sabe e pronto.

Agora, você não sabe das coisas, não ouve e não dá pra fazer nada. "Eu vi vocês falando lá. Eu vi sobre indicação, sobre os três. Vi moço, que isso, Gil?", esbravejou Caio. Fiuk decidiu indagar Gilberto sobre quais as palavras que foram usadas na conversa e ouviu o brother explicar que foi, de fato, sobre a formação do próximo paredão.