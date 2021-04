Boninho revela que não quer mais segundo paredão falso no BBB21

Vale lembrar que essa edição já teve o paredão falso em que Carla Diaz ganhou o direito e ir para um quarto secreto ouvir o que os brothers conversavam. Mas o público se mostrou decepcionado com as atitudes da sister, que não contou o que ouviu e ainda se declarou para Arthur.

O diretor do BBB21, Boninho, desistiu de fazer um novo paredão falso. Em conversa com internautas, o marido de Ana Furtado deu a entender que não fará mais a dinâmica nesta temporada.

