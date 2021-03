BBB21: Produção vaza áudio de Arthur dentro do banheiro privado

Nojo do que uai? Eu tava enchendo a garrafinha de água na hr, achei q era barulho do filtro kkkkkkk, depois q vi q era o xixi do Arthur

apareceu no globoplay um áudio do arthur fazendo xixi, mano que cachoeira kkkkkkkkkkkkkkkkk

A produção do BBB21 vazou sem querer um áudio de Arthur no banheiro privado.

