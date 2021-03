BBB21: Líder, Gil cogita indicar Rodolffo após falas homofóbicas

Gilberto estava praticamente certo de que o seu voto seria em seu ‘rival’ inicial no BBB 21, Arthur Picoli, mas na manhã deste domingo (21), o líder da semana tomou uma decisão que pode movimentar a noite.

Em conversa com Sarah, Gil disse que está considerando muito colocar Rodolffo direto na berlinda sem chance de bate-volta. O doutorando sente que precisa se posicionar após ter presenciado algumas falas homofóbicas do sertanejo, que provocou Fiuk por usar vestidos. Ele afirma que se machucou muito pelo tipo do comentário, que já ouviu fora da casa.

Tá aqui a justificativa. Não torço 100% pro Gil, mas: Rodolfo é homofóbico sim e machista tbm! Assisto esse ppv 24hrs. Estava só esperando esse momento chegar e ele ser desmascarado. Ele só não fala mais besteira prq se segura ao máximo! Mas quando a bebida entra a verdade sai. pic.twitter.com/pW3ctuqofE — Debinhaaaa (@Deebiinhaaaaa) March 21, 2021

O brother diz que uma voz 'grita' em seu ouvido dizendo para indicar Rodolffo. Outros motivos citados por Gil são o fato de Rodolffo ter o colocado no VIP e em seguida indicá-lo ao paredão; além de achar que indicar Arthur seria “jogar voto fora”.

Rodolffo: "Como que leva esse menino de vestido pra boate lá em Goiânia, Sarah?"



Sarah: "Dá pra levar! Goiânia os homens tudo bruto"



Gil: "É uma chance de fazer eles mudarem"#BBB21



pic.twitter.com/fLj6BwqJNp — Tracklist (@PortalTracklist) March 21, 2021

Sarah disse que caso ele assim o faça, essa deve ser a primeira vez no programa que algum brother vota em um aliado mesmo tendo outra opção. Ela disse que mesmo gostando de Rodolffo, o apoia na decisão e que o público poderia mesmo questionar a falta de ação de Gil, assumidamente gay, diante das falas pesadas do cantor. Ela também acha que o discurso do paredão falso feito por Tiago Leifert também tenha sido direcionado a Rodolffo.

Sarah fala que seria bem feito se o Gill indicar o Rodolffo



#BBB21 #festabbb #ArthurEscroto #ArthurExpulso|Carla e Rodolfo|Não é Não| Carthur| Se o Rodolfo pic.twitter.com/JSblL1sWHA — Leeo Alves (@Leeoalves00) March 21, 2021

No Twitter, internautas reuniram momentos em que Rodolffo teve falas problemáticas. Ao criticar Gil e Sarah junto de Caio na semana passada, o cantor disse que Gil era o “defeituoso” da situação. A mais recente fala aconteceu com Fiuk, na frente de Gil. Confira essa e outras situações do tipo.

tá agora porque não tem ninguém falando sobre o comentário que o rodolfo fez da roupa do fiuk e a sarah concordou??? #BBB21



(Vídeo/Reprodução: Globoplay)

pic.twitter.com/XLmsWAtzg4 — Luis (@luiscomentaaa) March 21, 2021

o machista do Rodolfo tem muito que aprender com o Fiuk #Bbb21 Caio e Arthur | Se a Sarah | Paula | Samsung | #ArthurEscroto | essa viih tube | #festabbb | Caio sensualizando | #ForaFiuk pic.twitter.com/gTqeS9GbKv — Loan | Alienado do BBB (@loansants) March 21, 2021

Fiuk desabafando com o Gil sobre o Rodolffo:



“Não é meu cabelo e o vestido que incomoda ele, sou eu”. #BBB21



Reprodução: GloboPlay / Rede Globo pic.twitter.com/PgAsgC8hqp — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 21, 2021

Rodolffo segue em sua cruzada homofóbica contra Fiuk:



“Sarah gosta de macho. Sarah gosta de homem com tipo de homem”, Rodolffo. #BBB21 #festabbb #BigBrotherBrasil pic.twitter.com/awJBTJqyhU — Diversidade Mídia (@Diversidadmidia) March 21, 2021