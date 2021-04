BBB21: Líder, Caio bate o martelo e define quem indicará ao paredão

Logo após a formação do paredão, Caio cogitou indicar Camilla de Lucas ao paredão para manter a coerência por tê-la chamado para o “duelo do mal”, no qual quem perdesse a rodada estaria no paredão.

Mas ao longo da madrugada se mostrou confuso e disse querer indicar Thaís, que tem votado nele nos últimos paredões. Em conversa com Arthur, o líder disse que só iria indicar Camilla por medo de parecer incoerente no jogo.

Na tarde desta sexta, João venceu a Prova do Anjo e deve imunizar Camilla no domingo. Caio, então, bateu o martelo e contou para Gilberto que vai indicar Thaís ao paredão.

“Antes, a Camilla vinha me atacando no jogo da discórdia e votando em mim. E agora, essa pessoa no jogo eu me tornei a pior pessoa para ela, e ela tem votado em mim, sou uma opção e estamos afastados... Essa pessoa é a Thaís, eu to te contando isso porque eu confio em você Gil. Não acho justo indicar a Camilla, e pegar a pessoa que era próxima de mim e se afastou é a Thaís”.

Vale lembrar que Arthur abriu os olhos de Caio sobre Viih Tube e pode ser que até domingo o líder possa mudar de voto.