BBB21: Juliette revela que beijou ex-galã da Globo no Carnaval

A sister não lembrava o nome do ator, que mora atualmente em Portugal. “Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou. Ele fez uma novela que era a Betina [personagem de Fernanda Vasconcelos]”, contou.

Juliette contou em conversa com Thaís, Camilla e Pocah que beijou o ator Thiago Rodrigues no Carnaval.

