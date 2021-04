BBB21: Fiuk cobra Gil por não indicar Viih Tube ao paredão: ‘Não entendo’

Após a formação do paredão, Fiuk e Gil conversaram na despensa: “Gil, eu não entendo que você me fala umas coisas e faz outra. Tu abre meu olho o jogo inteiro e você faz pelas pessoas o que elas não fazem por você... Eu escuto teu conselho e você…”, disparou o cantor, que foi o único a votar em Viih Tube ontem.

