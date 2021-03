BBB21: Caio se revolta com Rodolffo e bate boca: ‘tomar no c*’

A dupla que formou a primeira amizade do BBB21 está ruindo. Neste sábado (13), Caio se irritou com Rodolffo, acusando o cantor de tentar controlá-lo. Já Rodolffo diz que o fazendeiro perdeu o brilho e está chato desde que se machucou, tendo atitudes erradas no jogo.

Em um momento da briga, Caio se alterou e mandou o seu ídolo :“tomar no c*". "Se for somar tudo que você falou pra mim até hoje eu não carrego uma almofada, porque tudo que eu faço tá errado”, desabafou o fazendeiro.

rodolfo disse que já está no limite dele em ter paciência com o caio, que acha que é a hora de deixar ele de lado. e vamos de ascensão a queda dos bastiões. e pela segunda vez o manco está fezendo as malas pra ir embora. #BBB21



Essa Carla Diaz pic.twitter.com/VhlI125Asr — luiz (@oisouluizcomz) March 13, 2021

Caio disparou em seguida repetidamente: “Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado”, disse ele elencando algumas situações que Rodolffo criticou. "Até quando eu fecho a porta tá errado".

Rodolffo ouviu o brother e disse: “Inclusive esse momento agora eu acho que tá errado". O cantor permaneceu calmo e afirmou que Caio estava alterando o tom de voz e se exaltando muito. Chateado, Caio terminou a discussão falando que “tudo o que eu faço tá errado” e disse que está irritado consigo mesmo por errar tudo.

Quando Caio saiu do quarto, Sarah pediu: “Acho que você tem que pegar mais leve”.

Rodolffo considerou: “Às vezes eu penso em deixar de lado, mas no meu ver pode parecer covardia deixar de lado. [...] Tá havendo uma resistência muito grande por um período longo dele. Desde o machucado ele está demonstrando o stress. E eu trabalho com limites. Se meu psicológico estiver sendo afetado, eu deixo de lado. É sanidade mental, é saúde. Eu não acho correto você f*** sua cabeça por conta de qualquer amigo seu, isso é muito ruim. Então é isso, eu acho que tudo tem limite. Acredito que ainda não cheguei no meu mas tá pra chegar, tá chato”.

“Essa luta de tentar reerguer o Caio animado que fazia todo mundo rir nas primeiras semanas, de tentar voltar o brilho da pessoa dele, eu tenho paciência demais com ele, eu nunca estourei com ele e ele estoura toda hora”. continuou.

Depois de sair do quarto e voltar, Caio, mais uma vez, revelou que está cogitando sair do BBB21: "Eu não vim aqui pra isso, eu me conheço, sei como são meus picos e pra onde isso vai. E olha que meu trabalho é pesado, mas não imaginei que isso aqui seria assim. [...] Tem muita coisa que eu venho pelejando tem tempo, isso aqui só ajudou a arrebentar, tô falando sério, é cansativo".