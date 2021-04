BBB21: Caio mostra pênis para Rodolffo durante banho

Depois da Prova do Anjo neste sábado (3), Caio resolveu mostrar a Rodolffo o machucado mais recente que sofreu no BBB21, no pênis.

Gente o Caio mostrando o pinto pro Rodolffo socorro pic.twitter.com/lbOY0dut24 — iuca dançando com o diabo (@_iucaa) April 3, 2021

Enquanto tomava banho ao lado do cantor, o fazendeiro levantou a sunga e exibiu a parte do órgão sexual com o corte. Rodolffo se inclinou para dar ‘a espiadinha’.

Caio conseguiu arrancar uma lasca da pele do pênis enquanto depilava a virilha com uma maquininha.