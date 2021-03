Arthur vira chacota ao chorar por eliminação de Projota: 'Você me deixou'

Arthur exagerou na bebida durante a festa do líder Fiuk, na madrugada desta quinta-feira (17), e chorou ao sentir falta do amigo Projota, eliminado com 91,89% dos votos no último paredão do BBB21.

O instrutor de crossfit deitou no chão da sala e conversou com um cachorro de cerâmica que decora a mesa de centro. O brother chamou o objeto de "Projota" e conversou com ele por alguns minutos.

"Qual é, Projota! Você é o moleque. Fala, Projota. Como que vai ser os votos da semana cara? Fala, Projota. Olha pra mim, cara. Isso aí, olha aqui. Projota, Projota, eu tô muito louco, velho. Você me deixou na mão, velho. Você me deixou na mão, cara. Do nada você me deixou na mão. Barrigudinho, ó. Olha pra mim. Barrigudinho igual o Projota".

"Era pra você ter me dado a imunidade, era pra você ter dado a imunidade pra outro. Projota, véi. To triste mesmo, véi, f*da-se, vou fazer o quê. Você saiu, véi. Seu olho tá azul. Projota com o olho azul, barrigudinho do olho azul. Tô p*to com você. Você apertou minha mão e falou que eu tava tranquilo. Não é nada com você, eu que errei. O que você errou, cara? Aonde você errou? Fala pra mim, aqui. Face to face. Cara pra cara. Aonde você errou, Projota, porr*! Projota! Não sei onde você errou, véi".

O brother continuou. "Uma hora dessa tá no hotel rindo lá da minha cara. Tô aqui p*to com você. Ou não. Eu tô com saudade de você, irmão. A cachaça é f*da, véi. Tô chateado mesmo, véi, é isso. Me leva embora daqui na terça-feira. Se é isso que vocês querem, vocês me levam. Eu não sei, depois que você saiu eu fiquei perdido. Três pessoas que eu quero proteger aqui são eu, Pocah e Carla".