Arthur se irrita após frieza de Carla: 'mão coçando pra apertar o botão'

Depois de ignorar Carla Diaz por dias, Arthur não gostou de ser tratado com frieza pela atriz na manhã deste sábado (20), e desabafou com Caio sobre a vontade de sair do programa.

“Minha mão tá coçando pra apertar aquele botão ali”, afirmou, se referindo a pedir para sair no Confessionário.

Caio perguntou o que aconteceu e Arthur contou: “Teve necessidade de fazer esse showzinho?”

Caio: “Qual?”

Arthur: “Tava conversando sobre a divisão do miojo, porque alguns iam ficar com 3, e uns, com 2. Aí ela: 'Então não come'. . Véi, minha mão tá coçando pra apertar aquele trem aí (confessionário).".