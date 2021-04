Arthur, Fiuk ou Thaís? Enquetes apontam saída de participante com folga

Nesta terça-feira (13), Arthur, Fiuk e Thaís se enfrentam no 11º paredão do programa. As parciais das enquetes de sites especializados apontam que o reality show vai ter mais uma eliminação com folga.

No resultado parcial da enquete do UOL, que já conta com mais de 481 mil votos, Thaís aparece com 70,20% das intenções, seguida de Arthur bem atrás, com 24,78% e Fiuk por último, com 5,02%.

Na enquete do “Notícias da TV”, a goiana tem 70,05% dos votos, Arthur Picoli aparece com 25,30% e Fiuk com 4,65%.

Os internautas podem votar quantas vezes quiserem nas enquetes, que não possuem nenhuma relação com a votação oficial válida para eliminar um participante do programa.

Apesar disso, as pesquisas de opinião dos internautas costumam acertar quem se despede do BBB. A votação oficial ocorre no site do Gshow.