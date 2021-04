Arthur e Juliette trocam farpas durante prova do líder

"Eu? Tu é tão bobo que eu nem sabia do que ele tava falando. Bestão. Ó tu errado", finalizou Juliette, se afastando do brother. Pouco depois, Juliette cutucou Arthur: "Quando a carapuça serve, é triste." Arthur se irritou com o comentário: "Juliette, faz o seu. Caral**, que garota chata da por**", reclamou o brother.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.