Arthur e Juliette se desentendem durante festa; 'fod*-se você'

Arthur, porém, se afastou dela. Na sequência, Juliette desabafou com Rodolffo. "Arthur me provoca e não aguenta a brincadeira. A gente não brinca assim 'vai te lascar', não é? Toda hora eu brinco. Ele fica bravo, foi-se embora. Ele vai chorar porque eu disse isso.

"Se envolva não, Arthur", disse Juliette "F*da-se você, eu já tinha feito as pazes com você", continuou a paraibana.

Arthur e Juliette se estranharam durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (01), no BBB21. Ao brincar com Arthur, a paraibana disse que ele não gosta brincadeiras e que Arthur levaria uma "pisa". Ele não gostou e os dois se desentenderam. "Vou tomar [pisa] p*rra nenhuma. Você votou em mim três semanas, eu votei em você uma vez, Juliette", rebateu Arthur.

