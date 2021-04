Arthur aposta em eliminação de Gil ao conversar com Rodolffo

Rodolffo concordou com a fala do colega. "Não acho um cenário ruim, não. Não é possível, acabar de voltar de dois e num cenário desses", disse Rodolffo.

"Me passou hein, bichão. Empatou nos três seguidos. Semana que vem você deixa eu ir pra eu poder empatar, senão eu vou ficar com ciúme", brincou Arthur, ao falar sobre a quantidade de paredões que o sertanejo enfrentou.

Após a formação do paredão deste domingo (04), Arthur opinou com Rodolffo sobre quem ele acha que vai ser eliminado do BBB21, entre Caio, Rodolffo e Gil.

