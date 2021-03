Arthur abandona festa do BBB21 após crise de ciúmes

O instrutor de crossfit, Arthur abandonou a festa do Líder João, na madrugada desta quinta-feira (04), depois de ter ficado chateado com a atenção que Caio estava recebendo dos outros participantes.

"Eu acho um tipo de ciúme de todas as pessoas cuidarem do Caio e dele não. Agora, porque eu vi o movimento, quando o Caio tava ali chorando e todo mundo foi lá, ele (Arthur) já vai se afastando. Ele tava ali e saiu. Ele tem aquela coisa de 'eu não faço nada para ninguém e fui para o paredão'. 'Eu quebrei o braço e fui para o paredão e o cara zoa o pé e todo mundo fica em cima dele'. Só que falta uma percepção de que o cara é querido. Eu gosto muito dele, mas entrar nessa de outro é querido não dá", disse Projota à Carla Diaz, minutos antes de ir para o quarto colorido conversar com o brother.

Em seguida, o rapper conversou com Arthur sobre a sua decisão de se excluir da festa. Ele entrou no cômodo, viu o crossfiteiro deitado com cara de poucos amigos e avisou que a decisão de não participar da festa está queimando seu filme com o público.

"Bora pra festa, cuzão. Acho que você está se autossabotando voltando de um paredão e não curtir uma festa que você estava esperando"

Arthur se justificou. "Comi muito, velho. Tô me sentindo mal", comentou. "Eu também e por isso vou cagar agora e voltar pra festa", rebateu Projota..