Após ser esnobada, Carla movimenta edredom com Arthur no BBB21

No entanto, ele pediu desculpas durante a festa de sábado (20) e o casal decidiu retomar o romance e esquentaram o clima debaixo do edredom na madrugada desta segunda-feira (22). Eles trocaram carícias enquanto Camilla e João dormiam em camas próximas.

Depois que a atriz Carla Diaz voltou do paredão falso, a relação dela com o instrutor de crossfit azedou no BBB21. Eles chegaram a romper e a atriz foi esnobada durante a semana pelo brother.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.