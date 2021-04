Wilson Lima descumpre decreto que ele mesmo assinou. Cadê a Polícia?

Na breve passagem por Manaus nesta sexta-feira, o presidente Bolsonaro recebeu o título de cidadão do Amazonas, abraçou aliados e foi embora satisfeito com a parceria que mantém com o governador Wilson Lima.

No salão suntuoso do Centro de Convenções Vasco Vasquez, nenhum cuidado com aglomerações. Pelo contrário, o governador autorizou a entrada de centenas de admiradores do presidente, que antes se concentravam fora do salão. Era necessário uma claque que aplaudisse e gritasse ”mito”.

Quem viu o auditório lotado não entendeu porque o próprio governador desrespeitava um decreto, assinado por ele, que proíbe aglomerações e recomenda que a lotação em shoppings e supermercados, por exemplo, não passe de 50%. Mas essa regra, necessária para conter o avanço da Covid 19 não vale para a homenagem ao presidente Bolsonaro, um negacionista, acusado de estimular a propagação do vírus no Brasil, de não respeitar os protocolos de prevenção .

Se o presidente não gosta, "quem sou eu", deve ter se perguntado o governador, "para contrariar a maior autoridade deste país, o cara que me blinda lá fora e que me chama de amigo”.

Foi assim que o governador do Amazonas deixou a boiada passar.

Que autoridade Wilson Lima terá agora para proibir shows de artistas, festas, shoppings lotados, grandes eventos ? Nenhuma. As imagens depõem contra o governador e seu decreto. Se era para bagunçar, a bagunça começou pela liberação geral na homenagem ao presidente. E o autor do descumprimento de uma regra geral é o governador. Cadê a Polícia Militar? Ah, desculpe! A PM tem como seu comandante em chefe o governador…