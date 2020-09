Wilson costura chapa David-Marcos Rotta

O vice-prefeito Marcos Rotta (DEM) está a um passo de ser confirmado como vice na chapa do ex-deputado e ex-governador interino, David Almeida (Avante). A aproximação dos dois políticos foi feita a partir de costuras do governador do Amazonas, Wilson Lima. Nada que não possa ser alterado até a convenção, marcada para esta quinta-feira. O apoio do governador, ainda que discreto, é corrosivo. Rotta tem temperamento forte. David, exacerbado, o que aponta para futuro divórcio.

WILSON DEMORA E EXPÕE FRAGILIDADE

A demora do governador do Amazonas, Wilson Lima, na definição do nome do Procurador Geral do Ministério Público alimenta a queda de braço entre forças ocultas que tentam influenciar na escolha. E expõe, mais uma vez, a incapacidade do governador de decidir sobre questões elementares. básica mesmo...

PROMOTOR DO CASO WALLACE

Alberto Nascimento, segundo mais votado, tem aparecido com frequência nos bastidores como sendo o nome mais cotado para assumir o comando do Ministério Público. Alberto foi o promotor do caso Wallace, atacou o crime organizado e há muito tempo aparece na lista tríplice.

Caso seja conduzido ao comando do MP, deve priorizar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. Uma de suas primeiras providências deve ser soltar as feras do Gaeco - Grupo de Combate ao Crime Organizado. Os políticos que agem de forma não republicana que se cuidem…