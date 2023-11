Terror israelense

Ao aceitar um cessar fogo e negociar a troca de presos com o Hamas, Israel reconhece, indiretamente, que a organização extremista representa um governo hostil em Gaza. Qualificar o Hamas como grupo terrorista - como tem feito parte da imprensa brasileira - é um erro grave, que impacta na qualidade do jornalismo.

O início da guerra teve origem em um ataque a Israel e no sequestro de Israelenses, na maior humilhação da inteligência e das forças de segurança do País. Um ataque cruel e inconcebível, mas em 50 dias de revide Israel não conseguiu, mesmo com o seu alto poder militar e o apoio dos Estados Unidos, destruir o Hamas.

O que mais fez nesses dois meses foi matar e mutilar milhares de civis palestinos, a maioria mulheres e crianças, fora a devastação de cidades inteiras provocadas pelas milhares de bombas jogadas sobre as cidades.

A reação a esses ataques foi imediata. Se os governos europeus silenciam, se os Estados Unidos apoiam, as pessoas começam sair as ruas em protesto na França, Alemanha, Inglaterra e nas Américas, a começar pelos Estados Unidos, país que só vê um lado do conflito, as razões que supostamente justificam os ataques e até a erradicação total do povo palestino.

Os protestos que se espalham pelo mundo não são uma nova onda de antissemitismo. É, isto sim,o reconhecimento de que Israel mantém cativo um povo e alimenta o desejo muito claro de uma limpeza étnica.

Os governos europeus e os EUA não podem alimentar o desejo genocida da extrema direita de Israel. O mundo verdadeiramente civilizado está de olhos abertos.