Sobre o meu amigo da onça e o ‘herói do Brasil', Alexandre de Moraes

Um amigo muito especial amanheceu o dia telefonando eufórico. Falou por 10 minutos desde o meu “alô”, tecendo rasgados elogios ao Ministro Alexandre de Moraes, segundo ele, o “ herói do Brasil ”. Tentei argumentar, mas ficou no “ mas ”… Ele falava e falava. Amigo é para essas coisas. A gente escuta. É cansativo, mas a gente não desliga. De repente a ligação caiu e logo ele retornou. Foram 40 minutos das primeiras horas da manhã para esse amigo, o mesmo amigo que sete anos atrás elogiava Sérgio Moro e Deltan Dellagnol, que também chamava de “ heróis do Brasil ”.

Um tempo igual ao atual, no qual o Judiciário, por meio da 13a Vara de Curitiba, vendia a sua versão de Estado de Direito e Democracia, comprada por todos, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Mas uma frase dita por ele me irritou profundamente: “cuidado, seu facista, a Federal está nas ruas com 100 mandados de busca e apreensão”. Mais uma vez tentei dizer alguma coisa, que não foi além do “ mas "… porque esse amigo, descobri agora, é da onça mesmo. Ainda assim deixei. que ele mesmo desligasse.

Já havia lido cedo a notícia da operação da Policia Federal que buscava responsáveis pelo financiamento de “atos não democráticos”. Vi na operação uma tentativa de inibir futuras manifestações contra a posse de Lula em 1o de janeiro. Como sempre, refleti sobre a decisão do ministro e a conclusão que cheguei foi a de que Moraes, embora tenha a melhor das intenções, age por impulso, de forma a provocar reações. Lembrei novamente do “ meu amigo da onça ” e o fato de que ele representa milhares de brasileiros que necessitam de heróis, que logo se desfazem como estátuas de gelo.

Decisões judiciais se respeita e se cumpre. Mas nenhum magistrado está livre de críticas, de permanente escrutínio da sociedade. Afinal, os conceitos de democracia não mudaram e a liberdade de expressão, embora limitada, desperta nos cidadãos o real interesse em compreender o que se passa na cabeça de um ministro do STF em tempos de animosidade e divisão explícita da sociedade brasileira.

São claras agora as preocupações sobre as reações que certas medidas, como as tomadas agora, poderão provocar, ao contrário de inibi-las. Preocupa o fato de o Supremo, de repente, ser um homem só, não um grupo de juízes, um coletivo de senhores da lei.

Preocupa a forma como essa sangria da sociedade está sendo tratada e por que não buscamos costurar essa ferida.

Preocupa o fato de existirem “ligas” para aproximar os contrários, mas todos as ignoram.

Preocupa ainda não existir ninguém capaz de unir, aproximar. Talvez por isso esse meu “ amigo da onça ” entenda que Moraes é um herói. Mas um herói dele mesmo, que não une, não agrega, não ajuda a fomentar a paz, não ajuda pacificar o País.

Foi por causa de heróis de oito anos atrás que produzimos essa desunião, que criamos Bolsonaro, que o Brasil tomou o rumo do caos. Não precisamos de heróis. Precisamos de líderes. E esse ativo está em falta.

