Sobre a mudança de cor do senador e candidato Eduardo Braga

O senador Eduardo Braga não é branco. E ponto seguida. O caso ainda terá desdobramentos. O parecer da procuradora eleitoral, Catarina Sales Mendes, baliza o pedido do Eduardo para mudança de cor.

A aparência do senador revela, por si mesmo, resquício da mestiçagem - cruzamento de branco com negros e indígena. O pedido do senador para alterar o seu registro é que é tardio e surpreende.

Para além da alegação de que, como pardo - é o que dizem adversários - a redistribuição do Fundo Partidário o beneficia, o fato é revelador de uma Justiça Eleitoral falha, que não buscou blindagem contra investidas oportunistas de candidatos em uma área sensível, criada para sanar injustiças seculares contra grupos situados na base da pirâmide, seja para acesso às universidades, seja para pleitear cargos no Legislativo e no Executivo em condições menos desfavoráveis.

Mesmo considerando a estrada sem sinalização deixada pela Justiça Eleitoral em casos relativos a etnia, com alternativa da mudança de cor, bastando para isso uma autodeclaração do candidato, o recurso apresentado pelo senador Eduardo Braga pode ser justo, mas considerando sua posição no alto da pirâmide, é eticamente reprovável e deve ser rechaçado pelo Pleno do TRE. É o que a sociedade espera.

O senador tem méritos, tem legado, tem uma base partidária forte. Não precisava dessa exposição negativa a que se submete.