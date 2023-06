Saiba porque Braga tenta cassar chapa Wilson -Tadeu

O senador Eduardo Braga (PMDB) vai continuar sua luta para cassar a chapa Wilson Lima e Tadeu de Souza. Ele entende que há evidência de uso indevido da máquina pública em benefício da chapa do governador nas eleições de 2022. No momento em que o TRE caminha para derrubar essa pretensão, Braga deve, caso saia derrotado, deslocar a batalha para o outro lado do ringue( Brasília), onde articula melhor e tem poder político que não pode ser subestimado.

Mas por que se tornou uma obsessão para Braga cassar a chapa Wilson Lima-Tadeu de Souza? Irregularidades fartamente constatadas na eleição para o governo e cuja penalidade precisa ser aplicada aos envolvidos? Um exercicio de cidadania do senador, onde as punições precisam e devem ocorrer para o bem da sociedade e altivez do sistema eleitoral? Nada disso. Braga quer consolidar um projeto de poder que passar pela reeleição em 2026 e Wilson pode ser uma pedra no seu caminho.

Se o governador for cassado, Braga elimina com certa antecipação um adversário potencial, com chances de ocupar uma vaga no Senado. Se não conseguir afastar Wilson, terá uma longa e difícil batalha pela reeleição.

Braga é inteligente, astuto, obsessivo e um especialista em terceiro turno. Não pode ser subestimado

