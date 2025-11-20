Quando os companheiros de terno roubam juntos e a sociedade paga a conta





No Brasil cresce um tipo de criminalidade mais sofisticado que o crime organizado tradicional. O escândalo do Banco Master (R$ 12 bilhões), o rombo do carbono oculto (R$ 52 bilhões) e as fraudes do INSS (R$ 90 bilhões) compõem um cenário de desvios estruturados que corroem a capacidade estatal de planejar, executar e financiar políticas públicas essenciais.

Não será a guerra às favelas que enfrentará esse tipo de quadrilha organizada. A origem do problema está no próprio Estado, onde faltam controles eficientes, transparência e mecanismos que impeçam desvios sofisticados feitos sob aparência de legalidade.

Enquanto essas falhas persistirem, a máquina pública continuará incapaz de entregar serviços básicos com qualidade, mesmo diante de orçamentos bilionários.

O mais preocupante é que o debate público costuma olhar para os efeitos, não para as causas. A população se indigna com o que aparece — violência, pobreza, abandono — mas raramente volta os olhos para a estrutura que produz tudo isso.

Sem exigir transparência real, fiscalização séria e responsabilização efetiva, a sociedade continuará presa ao mesmo ciclo. E a igualdade prevista na Constituição seguirá como promessa distante, sempre defendida no discurso, mas nunca cumprida na prática.