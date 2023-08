O preço da liberdade para fumar um baseado

Nenhum dos ministros votou preocupado como a maconha é vendida e alguns fizeram questão de afirmar que não estavam legalizando o comércio, mas o consumo moderado.

Ora, não é difícil concluir que o maior beneficiário é o ‘mercado não oficial’ de drogas - desculpem o eufemismo - para não dizer as organizações criminosas. Desculpem outra vez, não me contive…

Se alguém perguntar se sou “jurista” para validar essa conclusão, digo que não, mas ela é tão óbvia que não admiti-la é desconhecer o Brasil anônimo, a periferia das grandes cidades onde o governo e suas instituições não chegam e onde milhares de brasileiros só conhecem uma autoridade: o chefe do tráfico.

Em bom momento o ministro André Mendonça pediu vista, mas o placar está 5 a 1. O caso volta a pauta do Supremo em 90 dias. É o tempo para pensar no impacto da descriminalização sem definir quem vende, ou se haverá um órgão regulador e de quem é a competência para criá-lo. Do contrário, será tiro no pé, com as “bocas de fumo” faturando alto e o “comércio ilegal de drogas”agradecendo.

OBS: Votaram até aqui pela descriminalização: Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Contra: Cristiano Zanin. Ainda não votaram: Kassio Nunes Marques, Dias Toffolli, Luiz Fux, André Mendonça e Cármem Lúcia.