Nem Lula, nem Bolsonaro. Soraya presidente. Por que não?

A propaganda eleitoral na TV está ruim. Lula repete a ladainha de sempre - prometendo, entre outras coisas, aumentar o Salário Mínimo, o que significa que vai interferir na política das empresas, sufocar os microempreendimentos e, por tabela, elevar os preços dos alimentos. O aumento do mínimo impacta no preço de tudo. Lula não acena com nada de novo. Tudo, para ele, pode ser como antes - quando era presidente. E deu no que deu.

Já Bolsonaro não tem propostas. Na tv parece uma figura tirada de um desenho animado. É apático, com uma aparência de quem não dorme e passa a idéia de que acredita piamente, mais do que os adversários, que vive o pesadelo dos últimos dias de mandato.

A pior notícia para os brasileiros é que tanto Lula quanto Bolsonaro estão na frente nas pesquisas.

Ah, mas há esperança! Quem assistiu ao horário eleitoral deste sábado notou uma novidade: a presença da candidata Soraya Thronicke, do PSL. Em poucos minutos ela passou uma mensagem nova, para um Brasil novo. “Notem essa mulher”.

Num País com um eleitorado majoritariamente feminino, está aí uma opção. Quem sabe não acontece uma virada, os eleitores acordam e mandam Bolsonaro para sua casa no Rio e Lula para seu apartamento em São Paulo? Quem sabe chegou a hora de eleger uma mulher comprovadamente inteligente e preparada para ocupar a presidência do Brasil...