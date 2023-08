Desigualdade criminosa no Norte e Nordeste

Your browser does not support the video tag.

A reforma tributária vai incendiar o País e colocar em xeque o sistema federativo, tal como o conhecemos. A fala do governador de Minas, Romeu Zema, defendendo o protagonismo econômico dos 7 estados das regiões Sul e Sudeste, que segundo ele representam 56% dos brasileiros, é apenas o caminho por onde essa pólvora começa a queimar, com consequências políticas imprevisíveis.

A fala de Zema provocou reações dos governadores do Norte e do Nordeste, cujo discurso é antigo: “desigualdade regional e pobreza”, e para os quais “as declarações de Zema são “segregadoras”, dando início a tensionamentos com suas regiões.

Mas a desigualdade predominante no Norte e Nordeste é consequência da falta de visão política e da omissão criminosa de seus governantes. A consequência é a pobreza extrema, que se afeta famílias, provoca fome , desemprego e êxodos, cria uma dependência crônica da intervenção do estado e beneficia a classe política, com currais eleitorais que perpetuam famílias no poder.

Vejam o caso do Amazonas, onde um projeto de desenvolvimento criado para durar 30 anos - de 1967 a 1997 - tempo para ser substituído ou revitalizado, de forma a gerar menos dependência de incentivos fiscais - foi sendo prorrogado pela classe política e já é sexagenário, com data para se extinto, sem ter cumprido seu papel de eliminar as desigualdades.

Como Zema disse, a primeira vitória dos estados do Sul e Sudeste na reforma tributária foi impedir que Norte e Nordeste tivessem participação igual no conselho de federativo, a ser criado. “Nós falamos não senhor, nós queremos proporcional à população”.

Criado o problema, caberá ao governo Lula administrar, porque a pobreza é também um ativo político, ou Lula não teria sido eleito presidente com os votos do Norte e Nordeste , onde se concentram os auxílios eleitorais do governo do PT e dos descendentes das castas políticas que governam os estados dessas regiões por mais de meio século.