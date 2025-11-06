COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula





Na abertura da COP30, em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou reafirmar a imagem de um Brasil protagonista na agenda climática global. Falou em equilíbrio entre progresso e preservação, em superar os combustíveis fósseis e em proteger o legado do Acordo de Paris.

O discurso, medido ao compasso das expectativas internacionais, foi elegante. Mas tropeçou no essencial: a contradição entre a retórica verde e a omissão histórica do governo federal em relação ao Estado do Amazonas.

O Amazonas continua isolado por vias precárias, dependente da Zona Franca — que se esvai sem política industrial substitutiva — e sem investimentos estruturantes em transporte, energia ou comunicação.

O governo central fala em transição energética, mas preserva termelétricas a base de combustíveis fósseis, insiste na exploração de petróleo na Margem Equatorial, ao mesmo tempo em que o Ibama bloqueia, em nome da preservação, a pavimentação de uma estrada vital como a BR-319;

O Amazonas também padece de uma ausência de lideranças que traduzam o interesse público em direção de governo. O estado tem vivido sob administrações de perfil administrativo, não de projeto de estruturas — sem vozes, mesmo no Parlamento, capazes de articular o desenvolvimento regional com a urgência social e ambiental que o território exige.