COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula
Por Raimundo de Holanda
06/11/2025 16h46 — em
Bastidores da Política
- O presidente Lula cobrou dos países ricos responsabilidade climática, mas esqueceu de cobrar de si próprio a responsabilidade regional. O que falta ao Amazonas, por exemplo, não é consciência ambiental — é justiça econômica.
- É integração, infraestrutura, ciência aplicada e condições reais para que o desenvolvimento sustentável deixe de ser um simples jogo de palavras.
- Enquanto se apresenta ao mundo como guardião da floresta, Lula mantém o Amazonas fora do equilíbrio federativo que ele tanto invoca.
Na abertura da COP30, em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou reafirmar a imagem de um Brasil protagonista na agenda climática global. Falou em equilíbrio entre progresso e preservação, em superar os combustíveis fósseis e em proteger o legado do Acordo de Paris.
O discurso, medido ao compasso das expectativas internacionais, foi elegante. Mas tropeçou no essencial: a contradição entre a retórica verde e a omissão histórica do governo federal em relação ao Estado do Amazonas.
O Amazonas continua isolado por vias precárias, dependente da Zona Franca — que se esvai sem política industrial substitutiva — e sem investimentos estruturantes em transporte, energia ou comunicação.
O governo central fala em transição energética, mas preserva termelétricas a base de combustíveis fósseis, insiste na exploração de petróleo na Margem Equatorial, ao mesmo tempo em que o Ibama bloqueia, em nome da preservação, a pavimentação de uma estrada vital como a BR-319;
O Amazonas também padece de uma ausência de lideranças que traduzam o interesse público em direção de governo. O estado tem vivido sob administrações de perfil administrativo, não de projeto de estruturas — sem vozes, mesmo no Parlamento, capazes de articular o desenvolvimento regional com a urgência social e ambiental que o território exige.
