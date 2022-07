Braga deve assumir pré-candidatura ao governo do Amazonas

Próximo de selar uma aliança com o ex-presidente Lula, o senador Eduardo Braga (PMDB), deve lançar sua pré-candidatura ao governo do Amazonas nos próximos dias. O apoio de Lula a Braga, se confirmado, pode arrastar com ele, além do PT, o PCdoB, o PSB , o PV e o PSD, com potencial para mudar radicalmente o mapa eleitoral que vinha sendo desenhado no Estado e antecipava uma polarização entre o ex-governador Amazonino Mendes e o governador Wilson Lima.

Outras mudanças são as projeções de segundo turno, que agora ficam mais indefinidas, com a tendência de crescimento de Braga, empurrado pela popularidade de Lula em Manaus.

O quadro é outro, com mais riscos para Wilson Lima e Amazonino Mendes, mas o processo eleitoral ganha dinamismo e o eleitorado uma opção a mais de voto, na medida em que tem a possibilidade de avaliar currículos, os projetos e o legado dos candidatos – afinal, um é governador, enquanto Amazonino e Braga são ex-governadores .

A história de cada um está escrita. O eleitor interessado no futuro do Estado, pode avaliá-los a partir de uma simples consulta às principais plataformas de internet.